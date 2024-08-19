Клуб Ла Лиги проявляет интерес к Войцеху Щенсному

Войцех Щенсный недавно разорвал контракт с "Ювентусом", поэтому он свободен в выборе нового работодателя. Хотя многие ведущие лиги уже возобновили свои соревнования, поляк до сих пор остается без работы.

Сообщается, что "Вильярреал" заинтересован в услугах 34-летнего голкипера. Испанский клуб ищет нового вратаря после того, как продал Филипа Йоргенсена в "Челси". Однако неясно, будет ли для поляка соблазнительной перспективой игра за клуб уровня "Вильярреала". Ранее его также приглашали играть в Саудовской Аравии.

Добавим, что в прошлом сезоне Войцех Щенсный провел 35 матчей, из которых 15 оставил свои ворота "сухими".