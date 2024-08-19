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Защитник Мальорки - о грубом фоле на Винисиусе: Я не сильно ударил его

Испания

Извинение всё же попросил

Защитник Мальорки - о грубом фоле на Винисиусе: Я не сильно ударил его

Getty Images/Global Images Ukraine

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Защитник "Мальорки" Пабло Маффео извиниля перед вингером "Реала" Винисиусу Жуниору.

Напомним, в концовке первого тайма в матче первого тура Ла Лиги между "Мальоркой" и "Реалом" Маффео получил жёлтую карточку за то, что сзади наступил на область икроножной мышцы Винисиуса.

"Что случилось, то случилось. У меня нет с ним проблем. Благодаря нашим общим друзьям я думаю, что он хороший парень вне поля. И я в это верю.

Мой фол заслуживал на желтую карточку. Я не сильно ударил его. Это футбольные приёмы, как и красная карточка Менди. Я наступил на него без всякого умысла. Так что еще раз прошу прощения", - сказал Маффео в интервью Eldesmarque.

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Реал (Мадрид) Мальорка Пабло Маффео Винисиус Жуниор
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Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Вarcelinius
19.08.2024 в 14:23
А этому расисту больше и не надо, дай только прикоснуться к нему, сразу начнёт орать, кривляться и руками махать.
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2
1
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Комментарии 1
avatar
Вarcelinius
19.08.2024 в 14:23
А этому расисту больше и не надо, дай только прикоснуться к нему, сразу начнёт орать, кривляться и руками махать.
Ответить
2
1

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