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Защитник Мальорки - о грубом фоле на Винисиусе: Я не сильно ударил его
Извинение всё же попросил
Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Мальорки" Пабло Маффео извиниля перед вингером "Реала" Винисиусу Жуниору.
Напомним, в концовке первого тайма в матче первого тура Ла Лиги между "Мальоркой" и "Реалом" Маффео получил жёлтую карточку за то, что сзади наступил на область икроножной мышцы Винисиуса.
"Что случилось, то случилось. У меня нет с ним проблем. Благодаря нашим общим друзьям я думаю, что он хороший парень вне поля. И я в это верю.
Мой фол заслуживал на желтую карточку. Я не сильно ударил его. Это футбольные приёмы, как и красная карточка Менди. Я наступил на него без всякого умысла. Так что еще раз прошу прощения", - сказал Маффео в интервью Eldesmarque.
????️ Maffeo: “I apologised to Vinicius for the foul. It was a yellow, I accept that. It was without force. I have no problem with Vinicius.” pic.twitter.com/O2JI9rXQ70— Madrid Xtra (@MadridXtra) August 18, 2024
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