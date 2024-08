Защитник Мальорки - о грубом фоле на Винисиусе: Я не сильно ударил его

Защитник "Мальорки" Пабло Маффео извиниля перед вингером "Реала" Винисиусу Жуниору.

Напомним, в концовке первого тайма в матче первого тура Ла Лиги между "Мальоркой" и "Реалом" Маффео получил жёлтую карточку за то, что сзади наступил на область икроножной мышцы Винисиуса.

????️ Maffeo: “I apologised to Vinicius for the foul. It was a yellow, I accept that. It was without force. I have no problem with Vinicius.” pic.twitter.com/O2JI9rXQ70