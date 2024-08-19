Защитник Мальорки - о грубом фоле на Винисиусе: Я не сильно ударил его

Защитник "Мальорки" Пабло Маффео извиниля перед вингером "Реала" Винисиусу Жуниору.

Напомним, в концовке первого тайма в матче первого тура Ла Лиги между "Мальоркой" и "Реалом" Маффео получил жёлтую карточку за то, что сзади наступил на область икроножной мышцы Винисиуса.

"Что случилось, то случилось. У меня нет с ним проблем. Благодаря нашим общим друзьям я думаю, что он хороший парень вне поля. И я в это верю.

Мой фол заслуживал на желтую карточку. Я не сильно ударил его. Это футбольные приёмы, как и красная карточка Менди. Я наступил на него без всякого умысла. Так что еще раз прошу прощения", - сказал Маффео в интервью Eldesmarque.