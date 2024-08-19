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Барселона готова отпустить Илкая Гюндогана

Испания

Немец хочет вернуться в АПЛ

Барселона готова отпустить Илкая Гюндогана

Getty Images

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Илкай Гюндоган присоединился к "Барселоне" год назад. До недавнего времени ничего не указывало на его уход, а Ханси Флик утверждал, что его игрок останется в Каталонии. Впрочем, все изменилось.

По информации Cadena SER, немецкий полузащитник согласился покинуть "Барселону". Теперь ему нужно найти клуб, где он хотел бы продолжить карьеру. Илкай Гюндоган изъявляет желание вернуться в "Манчестер Сити". Уход немца даст каталонцам определенную свободу на трансферном рынке и упростит регистрацию Данные Ольмо в Ла Лиге.

Добавим, что в прошлом сезоне Илкай Гюндоган провел 51 матч, где отличился 5 голами и 14 ассистами.

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Барселона Илкай Гюндоган Манчестер Сити
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Источник:
Cadena SER
Опубликовал: Александр Гресь
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