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Хетафе подписал центрального защитника Хуана Беррокаля

Испания

Об этом говорится на официальном сайте клуба

Хетафе подписал центрального защитника Хуана Беррокаля

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Хетафе" продолжает свою работу на трансферном рынке. Испанский клуб приобрел у "Эйбара" центрального защитника Хуана Беррокаля.

По информации Marca, сумма трансфера за 25-летнего футболиста составила около 1.5 млн. евро. Контракт игрока с новым клубом рассчитан на три года.

Добавим, что в прошлом сезоне Хуан Беррокаль провел 37 поединков и отличился одним забитым мячом.

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Хетафе Эйбар
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Источник:
Хетафе
Опубликовал: Александр Гресь
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