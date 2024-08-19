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Хетафе подписал центрального защитника Хуана Беррокаля
Об этом говорится на официальном сайте клуба
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Хетафе" продолжает свою работу на трансферном рынке. Испанский клуб приобрел у "Эйбара" центрального защитника Хуана Беррокаля.
По информации Marca, сумма трансфера за 25-летнего футболиста составила около 1.5 млн. евро. Контракт игрока с новым клубом рассчитан на три года.
Hola, azulones ????#VamosGeta pic.twitter.com/ztWfRHmj9f— Getafe C.F. (@GetafeCF) August 19, 2024
Добавим, что в прошлом сезоне Хуан Беррокаль провел 37 поединков и отличился одним забитым мячом.
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Источник:Хетафе
Опубликовал: Александр Гресь
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