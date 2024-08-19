Хетафе подписал центрального защитника Хуана Беррокаля

"Хетафе" продолжает свою работу на трансферном рынке. Испанский клуб приобрел у "Эйбара" центрального защитника Хуана Беррокаля.

По информации Marca, сумма трансфера за 25-летнего футболиста составила около 1.5 млн. евро. Контракт игрока с новым клубом рассчитан на три года.

Добавим, что в прошлом сезоне Хуан Беррокаль провел 37 поединков и отличился одним забитым мячом.