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Новичок Серии А планирует подписать талантливого хавбека Реала
Испанцы готовы продать игрока, но есть одно условие
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник мадридского "Реала" Нико Пас, вероятно, этим летом покинет свою команду. Об этом сообщает Фабрицио Романо.
По информации инсайдера, 19-летним футболистом заинтересовался новичок Серии А "Комо". Испанцы готовы продать Нико, но они хотят сохранить контроль над игроком, включив в контракт опцию на выкуп.
В прошлом сезоне Пас сыграл 38 матчей, из них 8 - за взрослую команду королевского клуба. Также хавбек забил 11 голов и отдал 4 ассиста.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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