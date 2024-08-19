Новичок Серии А планирует подписать талантливого хавбека Реала

Полузащитник мадридского "Реала" Нико Пас, вероятно, этим летом покинет свою команду. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По информации инсайдера, 19-летним футболистом заинтересовался новичок Серии А "Комо". Испанцы готовы продать Нико, но они хотят сохранить контроль над игроком, включив в контракт опцию на выкуп.

В прошлом сезоне Пас сыграл 38 матчей, из них 8 - за взрослую команду королевского клуба. Также хавбек забил 11 голов и отдал 4 ассиста.

