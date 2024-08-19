Испания
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Вильярреал заинтересовался форвардом Базеля
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x.com/FabrizioRomano
"Вильярреал" договорился о трансфере 21-летнего форварда Тьерно Барри из швейцарского "Базеля".
По информации Маттео Моретто, сейчас все стороны уточняют некоторые детали потенциального контракта, но испанцы заплатят за игрока около 15 миллионов евро.
Барри в сезоне 2023/24 сыграл 37 матчей, забил 12 голов и отдал 5 результативных передач.
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Источник:Matte Moretto
Опубликовал: Екатерина Власова
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