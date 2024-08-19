Президент Реал Сосьедада - о будущем Мерино: Мы поговорим с Арсеналом

Президент "Реал Сосьедада" Йокин Аперрибай заявил, что клуб готов вести переговоры с "Арсеналом" по трансферу своего хавбека Микеля Мерино.

"Мы поговорим с "канонирами" и будем защищать интересы нашего клуба. Когда мы посчитаем, что предложение хорошее, мы скажем "да". Мы знаем о желании Мерино, поэтому решили не вызывать его".

Напомним, за прошлый сезон в чемпионате Испании Микель принял участие в 32 играх, в которых забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи.