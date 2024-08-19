Президент Реал Сосьедада отреагировал на слухи об уходе опорника команды

Президент "Реал Сосьедада" Йокин Аперрибай высказался о слухах об уходе опорного полузащитника команды Мартина Субименди.

"Я могу подтвердить, что лагерь Мартина сообщил нам, что он остается в клубе. Мы очень довольны этим".

У хавбека контракт с "Реал Сосьедадом" рассчитан до 2027 года. В прошлом сезоне Субименди забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу в 45 матчах во всех турнирах.