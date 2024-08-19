Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Президент Реал Сосьедада отреагировал на слухи об уходе опорника команды
Мартин Субименди остается в команде
goal
Президент "Реал Сосьедада" Йокин Аперрибай высказался о слухах об уходе опорного полузащитника команды Мартина Субименди.
"Я могу подтвердить, что лагерь Мартина сообщил нам, что он остается в клубе. Мы очень довольны этим".
У хавбека контракт с "Реал Сосьедадом" рассчитан до 2027 года. В прошлом сезоне Субименди забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу в 45 матчах во всех турнирах.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Динамо подтвердило травму форварда - он пропустит матчи с Зальцбургом
- Вингер Шахтера перейдет в ЛНЗ – Источник
- Динамо против Зальцбурга, Кривбасс с Бетисом и Кубок Украины. Расписание футбола на 19 – 25 августа
- Мичел: Довбик – теперь проблема нового тренера
- "Думаю, мы были за две секунды до смерти". В ФК Ужгород рассказали об ужасном ДТП перед матчем
- Стали известны арбитры матча Динамо - Зальцбург
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн