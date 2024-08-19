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Президент Реал Сосьедада отреагировал на слухи об уходе опорника команды

Испания

Мартин Субименди остается в команде

Президент Реал Сосьедада отреагировал на слухи об уходе опорника команды

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Президент "Реал Сосьедада" Йокин Аперрибай высказался о слухах об уходе опорного полузащитника команды Мартина Субименди.

"Я могу подтвердить, что лагерь Мартина сообщил нам, что он остается в клубе. Мы очень довольны этим".

У хавбека контракт с "Реал Сосьедадом" рассчитан до 2027 года. В прошлом сезоне Субименди забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу в 45 матчах во всех турнирах.

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Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Мартин Субименди
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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