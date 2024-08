Примера. Вильярреал — Атлетико 2:2. Симеоне забыл, как защищаться

Два очень разных тайма на "Эль Мадригале" сегодня.

Первая половина — сущий карнавал; никакой защиты, все бежали в атаку.

Данжума открыл счет, словно школьника обыграв на носовом платке 35-летнего Витселя.

"Атлетико" ответил уже спустя две минуты — это Гризманн пустил в прорыв по правому флангу Льоренте, а тот с острого угла мощно выстрелил под перекладину.

На 37-й минуте "Вильярреал" снова вышел вперед — на сей раз, грубо ошибся Облак, промахнувшийся по мячу на выходе и подставивший Коке. И что "Матрасники"? Они во второй раз быстро сравняли — экс-Подводник Серлот замкнул навес Барриоса.

18 - @atletienglish ????⚪️ striker Alexander Sørloth ???????? has scored 18 goals in @LaLigaEn in 2024, more than any other player among Europe's top five leagues: 15 - Jonathan David & Harry Kane. 14 - Erling Haaland, Jean-Philippe Mateta, Cole Palmer & Phil Foden. Killer. pic.twitter.com/gB1RDXAw3g

И это ведь далеко не все. Квинтэссенцией игры была минута в середине тайма, когда сперва Лино пробил в штангу, а уже в ответной акции Данжума, расстреливая пустые ворота, ударил в небо.

Само собой, ни Симеоне, ни Марселино такое не нравилось, и перед вторым таймом они провели замены, успокоили игру.

Кто был ближе к победе? Пожалуй, "Вильярреал" - Баэна со штрафного облизал сетку с внешней стороны, а Пепе и подавно пробил в крестовину.

Тем временем Эль Чоло с заменами не угадал — Корреа выглядел слабее Серлота, де Пауль в матч тоже не попал, и все это вместе еще ухудшило впетчаление от игры "Атлетико". Не выглядит прямо сейчас эта команда готовой ни к сезону, ни тем более к трофеям. Надо укреплять защиту.

1-й тур Примеры. Вильярреал. "Эстадио де ла Серамика"

"Вильярреал" - "Атлетико" - 2:2

Голы: Данжума, 18, Коке, 37 (автогол) — Льоренте, 20, Серлот, 45+5

"Вильярреал": Конде — Фемения, Альбиоль, Байи, Серхи Кардона — Пино (Гуйе, 71), Парехо (Терратс, 90+1), Комесанья, Баэна (Ахомаш, 71) — Жерар Морено (Пепе, 71), Данжума (Айосе Перес, 79)

"Атлетико": Облак — Аспиликуэта, Витсель (Хименес, 46), Ле Норман — Льоренте, Барриос, Коке (де Пауль, 64), Рейнилду (Молина, 54) — Гризманн (Альварес, 78), Самуэл Лино — Серлот (Корреа, 46)

Предупреждения: Пино, 10 — Ле Норман, 40, Барриос, 44, Самуэл Лино, 81

В матче двух новичков Ла Лиги "Вальядолид" оказался заметно сильнее.

Хозяева меньше владели мячом, но играли острее. Рауль Моро забил после смещения с фланга в центр — ему очень помог рикошет. Но это не все.

Чуть ранее вернувшийся из Лиги 1 Джемерт расстреливал ворота головой — защитники вынесли мяч с линии. Потом Силла опасно пробивал со второго этажа — мяч чиркнул перекладину.

1 - @realvalladolidE ⚪️???? have opened with a home win in their first game of a @LaLigaEn season for the first time since the 1989/90 campaign (2-0 against Barcelona). Smile. pic.twitter.com/huabtZUD3G