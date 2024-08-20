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Серлот спасает матрасников голом бывшей команде. Вильярреал - Атлетико 2:2. Видео голов и обзор матча

Испания

Вильярреал - Атлетико ⋉ 2:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 19.08.2024⋇ Ла Лига на UA-Футбол

Серлот спасает матрасников голом бывшей команде. Вильярреал - Атлетико 2:2. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Атлетико" расписал мировую ничью в выездном поединке с "Вильярреалом" в рамках первого тура чемпионата Испании.

Все голы были забиты в первом тайме. За "жёлтую субмарину" отметились Арно Данжума и Коке (автогол), а за гостей - Маркос Льоренте и Александер Серлот, перешедший к "матрасникам" летом из "Вильярреала".

1-й тур Ла Лиги.

Вильярреал. "Эстадио де ла Серамика"

"Вильярреал" - "Атлетико" - 2:2

Голы: Данжума, 18, Коке, 37 (автогол) — Льоренте, 20, Серлот, 45+5

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Источник:
Megogo
Опубликовал: Александр Бураков
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