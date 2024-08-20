Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Серлот спасает матрасников голом бывшей команде. Вильярреал - Атлетико 2:2. Видео голов и обзор матча
Вильярреал - Атлетико ⋉ 2:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 19.08.2024⋇ Ла Лига на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
"Атлетико" расписал мировую ничью в выездном поединке с "Вильярреалом" в рамках первого тура чемпионата Испании.
Все голы были забиты в первом тайме. За "жёлтую субмарину" отметились Арно Данжума и Коке (автогол), а за гостей - Маркос Льоренте и Александер Серлот, перешедший к "матрасникам" летом из "Вильярреала".
1-й тур Ла Лиги.
Вильярреал. "Эстадио де ла Серамика"
"Вильярреал" - "Атлетико" - 2:2
Голы: Данжума, 18, Коке, 37 (автогол) — Льоренте, 20, Серлот, 45+5
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Megogo
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Калитвинцев будет играть в Первой лиге, УАФ проверит матч Металлиста 1925. Главные новости за 19 августа
- Стало известно, кто в АПЛ предложил за Цыганкова 30 млн евро
- Вацко: Динамо отказалось от подписания Герреро, чтобы не портить атмосферу в раздевалке
- Примера. Мальорка — Реал 1:1. Пока наибольшая сенсация в Испании
- Экс-полузащитник Днепра: Я готов был заняться клубом. Но мне так никто не перезвонил
- АПЛ. Лестер – Тоттенхэм 1:1. С возвращением, великий Джейми!
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн