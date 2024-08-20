Симеоне подтвердил скорый уход Феликса из Атлетико

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне высказался о положении нападающего Жоау Феликса после матча с "Вильярреалом" (2:2) в Ла Лиге.

"Феликс сегодня уйдёт? Скоро вам сообщат, речь идет о трансфере. Мне уже сообщили об этом", - заявил аргентинский специалист.

По информации журналиста Фабрицио Романо, сегодня Жоау вылетит в Лондон, чтобы стать новым игроком "Челси".

Напомним, ранее Феликс уже выступал за лондонцев на правах аренды во второй половине сезона 2022/23.