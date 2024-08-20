Эль Чоло о ничьей с Вильярреалом: Мы пропустили голы, которых могли бы избежать

Вчера мадридский "Атлетико" сыграл вничью в выездном матче против "Вильярреала" (2:2). Подопечным Диего Симеоне приходилось дважды отыгрываться во время встречи, где, в частности бывший нападающий "желтой субмарины" Александер Серлот своим забитым мячом спас мадридцев от поражения на старте сезона. Главный тренер "матрасников" Эль Чоло после поединка отметил, что игра выдалась тяжелой, поскольку противостоял ему сильный соперник.

"Классический матч первого тура: мы преодолеваем трудности, которые создает соперник и играем против команды, имеющая хороших игроков в полузащите. Мы пропустили голы, которых могли бы избежать, улучшили коллективную ситуацию и имеем цель работать над этими ситуациями. В целом, это был хороший матч ... Во втором тайме была более открытая игра, любая ошибка могла привести к наказанию соперника. Серлот хорошо работал в матче, я понимал, что он не участвовал до гола, и нам нужен был игрок вроде Корреа, который бы принимал больше участия. Он сделал то, что должен был сделать - забить гол. Есть ситуации, которые мы можем решить лучше, мы будем работать над этим, но есть моменты, о которых можно сказать, что мы провели хорошую игру", - заявил Диего Симеоне.

Добавим, что следующий поединок "Атлетико" сыграет дома, 25 августа, против "Жироны".