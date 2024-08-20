Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Встреча бывших одноклубников. Легенды Реала поделились фотографией с отпуска
Старые знакомые
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший полузащитник "Реала" Тони Кроос опубликовал фотографию с экс-защитником мадридского клуба Пепе.
"Августовские каникулы для бывших футболистов", — написал Тони в Instagram.
Напомним, оба футболиста завершили свои профессиональные карьеры этим летом. Вместе в составе "Реала" Кроос и Пепе выступали с 2014 по 2017 годы.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Instagram
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Названа сумма, за которую Динамо готово отпустить Шапаренко
- Экс-полузащитник Днепра: Я готов был заняться клубом. Но мне так никто не перезвонил
- Стало известно, кто в АПЛ предложил за Цыганкова 30 млн евро
- Левандовский перевернул игру. Валенсия — Барселона 1:2. Видео голов и обзор матча
- Усик признался, за какой европейский топ-клуб болел с детства
- Римская пресса о Довбике: Выглядел растерянным. Дебют, который нужно забыть. Избыток эгоизма
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн