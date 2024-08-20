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Встреча бывших одноклубников. Легенды Реала поделились фотографией с отпуска

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Встреча бывших одноклубников. Легенды Реала поделились фотографией с отпуска

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший полузащитник "Реала" Тони Кроос опубликовал фотографию с экс-защитником мадридского клуба Пепе.

"Августовские каникулы для бывших футболистов", — написал Тони в Instagram.

Напомним, оба футболиста завершили свои профессиональные карьеры этим летом. Вместе в составе "Реала" Кроос и Пепе выступали с 2014 по 2017 годы.

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Тони Кроос Пепе Реал (Мадрид) фото отпуск
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Источник:
Instagram
Опубликовал: Александр Бураков
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