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"Его умение играть ногами просто сумасшедшее". В Реале оценили 17-летнего украинского голкипера

Испания

Важнейшее умение для современного стража ворот

"Его умение играть ногами просто сумасшедшее". В Реале оценили 17-летнего украинского голкипера

Фото: Twitter

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18 августа украинец Илья Волошин провёл первую тренировку с основной командой мадридского "Реала".

В честь этого события издание AS выпустило материал, в котором обнародовала слова от своего источника в системе "сливочных" о 17-летнем вратаре.

"Как для такого высокого (рост Волошина - 2,02 м. - прим.) и юного парня Илья впечатляюще играл ногами в рондо.

На тренировках он также был очень смелым, до последнего ожидая прессинга нападающего. В личном плане он поначалу казался застенчивым мальчиком, но когда обрел уверенность в себе, у него все получилось. Он прекрасно понимает испанский, поэтому с языком проблем не будет. Несмотря на габариты Ильи, его умение играть ногами просто сумасшедшее", - пишет AS.

Напомним, Волошин перешёл в "Реал" в январе этого года из "Райо Махадаонды" за 70 тысяч евро. Впрочем, при соблюдении некоторых условий сумма трансфера может вырасти до 1,2 миллиона.

На данный момент Илья выступает за молодёжную команду мадридцев U17.

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Реал (Мадрид) Илья Волошин
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Источник:
AS
Опубликовал: Александр Бураков
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