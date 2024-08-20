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Барселона готова включить одного из пяти игроков в сделку по Леау - Mundo Deportivo
Новая трансферная цель каталонцев
Getty Images/Global Images Ukraine
"Барселона" может сделать сенсационное предложение "Милану" в попытке заполучить звезду Серии А Рафаэля Леау. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
Из-за финансовых трудностей "блауграна" рассматривает возможность включения в сделку по португальскому вингеру как минимум одного из своих игроков. В частности, речь идёт о Рафинье, Ферране Торресе, Андреасе Кристенсене, Алехандро Бальде и Иньиго Мартинесе.
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После провала с подписанием Нико Уильямса, "Барселона" всё ещё следит за ситуацией вокруг Кингсли Комана из "Баварии" и Федерико Кьезы из "Ювентуса".
Контракт Леау с "Миланом" рассчитан до 2028 года, а его рыночная стоимость составляет около 90–100 миллионов долларов.
В прошлом сезоне Рафаэль отличился 15 голами и 14 ассистами в 47 матчах во всех турнирах.
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