  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Барселона готова включить одного из пяти игроков в сделку по Леау - Mundo Deportivo
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Барселона готова включить одного из пяти игроков в сделку по Леау - Mundo Deportivo

Испания
Обновлено

Новая трансферная цель каталонцев

Барселона готова включить одного из пяти игроков в сделку по Леау - Mundo Deportivo

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Барселона" может сделать сенсационное предложение "Милану" в попытке заполучить звезду Серии А Рафаэля Леау. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Из-за финансовых трудностей "блауграна" рассматривает возможность включения в сделку по португальскому вингеру как минимум одного из своих игроков. В частности, речь идёт о Рафинье, Ферране Торресе, Андреасе Кристенсене, Алехандро Бальде и Иньиго Мартинесе.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

После провала с подписанием Нико Уильямса, "Барселона" всё ещё следит за ситуацией вокруг Кингсли Комана из "Баварии" и Федерико Кьезы из "Ювентуса".

Контракт Леау с "Миланом" рассчитан до 2028 года, а его рыночная стоимость составляет около 90–100 миллионов долларов.

В прошлом сезоне Рафаэль отличился 15 голами и 14 ассистами в 47 матчах во всех турнирах.

По теме
yellow-arrow
Нашлась замена Йоргенсену: Вильярреал подписал бразильского голкипера Луиса Жуниора
yellow-arrow
"Его умение играть ногами просто сумасшедшее". В Реале оценили 17-летнего украинского голкипера
yellow-arrow
Встреча бывших одноклубников. Легенды Реала поделились фотографией с отпуска
Рафинья Барселона Милан Андреас Кристенсен Ферран Торрес трансфер Алекс Бальде Рафаэль Леау
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости