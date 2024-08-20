Барселона готова включить одного из пяти игроков в сделку по Леау - Mundo Deportivo

"Барселона" может сделать сенсационное предложение "Милану" в попытке заполучить звезду Серии А Рафаэля Леау. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Из-за финансовых трудностей "блауграна" рассматривает возможность включения в сделку по португальскому вингеру как минимум одного из своих игроков. В частности, речь идёт о Рафинье, Ферране Торресе, Андреасе Кристенсене, Алехандро Бальде и Иньиго Мартинесе.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

После провала с подписанием Нико Уильямса, "Барселона" всё ещё следит за ситуацией вокруг Кингсли Комана из "Баварии" и Федерико Кьезы из "Ювентуса".

Контракт Леау с "Миланом" рассчитан до 2028 года, а его рыночная стоимость составляет около 90–100 миллионов долларов.

В прошлом сезоне Рафаэль отличился 15 голами и 14 ассистами в 47 матчах во всех турнирах.