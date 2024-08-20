Нашлась замена Йоргенсену: Вильярреал подписал бразильского голкипера Луиса Жуниора

После того как Филипп Йоргенсен перешел в "Челси", руководство "желтой субмарины" занималось поисками достойной замены основному голкиперу. В новом сезоне под первым номером в "Вильярреале" будет играть бразилец Луис Жуниор.

По информации Mundo Deportivo, испанский клуб заплатил за игрока португальскому "Фамаликану" 12 млн евро. Контракт 23-летнего бразильца с новой командой рассчитан до конца июня 2030 года.

Добавим, что в прошлом сезоне Луис Жуниор провел 35 матчей, из которых 8 сыграл на ноль, а пропустил голкипер 44 гола.