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Нашлась замена Йоргенсену: Вильярреал подписал бразильского голкипера Луиса Жуниора
Об этом говорится на официальном сайте клуба
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
После того как Филипп Йоргенсен перешел в "Челси", руководство "желтой субмарины" занималось поисками достойной замены основному голкиперу. В новом сезоне под первым номером в "Вильярреале" будет играть бразилец Луис Жуниор.
По информации Mundo Deportivo, испанский клуб заплатил за игрока португальскому "Фамаликану" 12 млн евро. Контракт 23-летнего бразильца с новой командой рассчитан до конца июня 2030 года.
Добавим, что в прошлом сезоне Луис Жуниор провел 35 матчей, из которых 8 сыграл на ноль, а пропустил голкипер 44 гола.
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