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Новичок Реала может уйти в аренду уже зимой
Эндрик хочет получать больше игрового времени
Getty Images/Global Images Ukraine
В двух последних матчах главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти придерживался неизменного стартового состава команды.
Как сообщает издание AS, бразильский новичок Эндрик хотел бы уйти в аренду зимой, если он не получит достаточно игрового времени.
18-летний бразилец этим летом присоединился к мадридскому "Реалу" из "Палмейраса" за 47,5 миллиона евро, но еще не дебютировал за клуб.
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Источник:AS
Опубликовал: Екатерина Власова
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
20.08.2024 в 19:26
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