Новичок Реала может уйти в аренду уже зимой

В двух последних матчах главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти придерживался неизменного стартового состава команды.

Как сообщает издание AS, бразильский новичок Эндрик хотел бы уйти в аренду зимой, если он не получит достаточно игрового времени.

18-летний бразилец этим летом присоединился к мадридскому "Реалу" из "Палмейраса" за 47,5 миллиона евро, но еще не дебютировал за клуб.