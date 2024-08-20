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Новичок Реала может уйти в аренду уже зимой

Испания
Обновлено

Эндрик хочет получать больше игрового времени

Новичок Реала может уйти в аренду уже зимой

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В двух последних матчах главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти придерживался неизменного стартового состава команды.

Как сообщает издание AS, бразильский новичок Эндрик хотел бы уйти в аренду зимой, если он не получит достаточно игрового времени.

18-летний бразилец этим летом присоединился к мадридскому "Реалу" из "Палмейраса" за 47,5 миллиона евро, но еще не дебютировал за клуб.

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Реал (Мадрид) Палмейрас (Сан-Паулу) Эндрик
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Источник:
AS
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
20.08.2024 в 19:26
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Комментарии 2
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
20.08.2024 в 19:26
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Просто Квашин (Харків)
20.08.2024 в 19:42
... сара... дивись від сміху не випади з трусів....
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