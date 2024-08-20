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Молодым хавбеком Атлетико интересуются сразу три клуба

Испания
Обновлено

Артур Вермерен может временно покинуть испанский клуб

Молодым хавбеком Атлетико интересуются сразу три клуба

atletico de madrid

Новина українською

19-летний полузащитник Артур Вермерен, который присоединился к мадридскому "Атлетико" зимой этого года, может покинуть клуб в поисках дополнительного игрового времени.

Поэтому три клуба готовы взять футболиста в аренду. "Атлетико" получил предложения от "Байера", "РБ Лейпцига" и "Марселя". Игрок готов к переходу и в ближайшее время обсудит условия трансфера со всеми тремя претендентами.

Контракт Вермерена в "Атлетико" рассчитан до июня 2030 года. Испанцы заплатили за трансфер игрока 22 миллиона евро.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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