Молодым хавбеком Атлетико интересуются сразу три клуба

19-летний полузащитник Артур Вермерен, который присоединился к мадридскому "Атлетико" зимой этого года, может покинуть клуб в поисках дополнительного игрового времени.

Поэтому три клуба готовы взять футболиста в аренду. "Атлетико" получил предложения от "Байера", "РБ Лейпцига" и "Марселя". Игрок готов к переходу и в ближайшее время обсудит условия трансфера со всеми тремя претендентами.

Контракт Вермерена в "Атлетико" рассчитан до июня 2030 года. Испанцы заплатили за трансфер игрока 22 миллиона евро.