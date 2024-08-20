Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Легендарный Хуммельс может продолжить свою карьеру в клубе Ла Лиги
Будущее Хуммельса пока неизвестно
Getty Images/Global Images Ukraine
"Реал Сосьедад" обдумывает подписание легенды дортмундской "Боруссии" Матса Хуммельса.
В клубе считают, что 35-летний немец идеально вписывается в их стиль игры и может заменить Робена Ле Нормана, который недавно перебрался в мадридский "Атлетико".
Матс сыграл 508 матчей в составе "Боруссии". А в сезоне 2023/24 на его счету 40 проведенных встреч, в которых он отметился 4 голами и 1 ассистом.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Football-Еѕрапапа
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Динамо - Зальцбург - Зальцбург. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации ЛЧ
- Григорий Суркис голосовал против запрета РПЦ в Украине
- Металлист расторг контракт с лучшим бомбардиром прошлого сезона
- Цыганков лично отказал клубу АПЛ: ему комфортно в Жироне – источник
- Лунин остается в Реале еще на год, чтобы уйти летом свободным агентом
- Так просто Килиан не сдался. ПСЖ могут исключить из Лиги чемпионов из-за долга перед Мбаппе
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн