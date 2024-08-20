Легендарный Хуммельс может продолжить свою карьеру в клубе Ла Лиги

"Реал Сосьедад" обдумывает подписание легенды дортмундской "Боруссии" Матса Хуммельса.



В клубе считают, что 35-летний немец идеально вписывается в их стиль игры и может заменить Робена Ле Нормана, который недавно перебрался в мадридский "Атлетико".

Матс сыграл 508 матчей в составе "Боруссии". А в сезоне 2023/24 на его счету 40 проведенных встреч, в которых он отметился 4 голами и 1 ассистом.