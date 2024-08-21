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"Он не хочет в Барсу". Испанский журналист раскрыл содержание разговора Деку с фанатом о Нико Уильямсе
Однако, усиление планируется
Getty Images/Global Images Ukraine
Журналист издания COPE Виктор Наварро обнародовал беседу спортивного директора "Барселоны" Деку с одним из болельщиком "сине-гранатовых", которая состоялась в столице Каталонии.
- Приедет ли Нико?
- Я хочу, чтобы он приехал, но он не хочет.
- Но кто-нибудь придет?
- Да, - ответил Деку.
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Источник:Victor Navarro
Опубликовал: Александр Бураков
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Вarcelinius
21.08.2024 в 10:49
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