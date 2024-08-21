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"Он не хочет в Барсу". Испанский журналист раскрыл содержание разговора Деку с фанатом о Нико Уильямсе

Испания

Однако, усиление планируется

"Он не хочет в Барсу". Испанский журналист раскрыл содержание разговора Деку с фанатом о Нико Уильямсе

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Журналист издания COPE Виктор Наварро обнародовал беседу спортивного директора "Барселоны" Деку с одним из болельщиком "сине-гранатовых", которая состоялась в столице Каталонии.

- Приедет ли Нико?

- Я хочу, чтобы он приехал, но он не хочет.

- Но кто-нибудь придет?

- Да, - ответил Деку.

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Болельщики Деку Барселона Нико Уильямс
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1 голосов
Источник:
Victor Navarro
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Вarcelinius
21.08.2024 в 10:49
Не хочет Вильямс, да и куй на него, без него Ла Лигу выиграем. А он пусть играет в ЛЕ...
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Комментарии 4
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Вarcelinius
21.08.2024 в 10:49
Не хочет Вильямс, да и куй на него, без него Ла Лигу выиграем. А он пусть играет в ЛЕ...
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0
1
oda1979 (Запорожье)
21.08.2024 в 10:17
Ольмо тоже сбежит скоро.
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1
1
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Вarcelinius
21.08.2024 в 10:46
Ещё и под "жажой", шо-нибудь в третий раз здесь напиши, дятел блъ.
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storm_ua (Николаев)
21.08.2024 в 10:01
Ну конечно не хочет, кто захочет посвятить свои лучшие годы, клубу банкроту с мрачными перспективами, погрязшему в многомиллиардных долгах, без шансов на выход из этого дна . Нико заслуживает играть в серьёзном топ клубе а не этой помойке.
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