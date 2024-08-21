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Севилья хочет арендовать защитника Брайтона

Испания

Об этом сообщает Фабрицио Романо

Севилья хочет арендовать защитника Брайтона

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Севилья" продолжает свою работу на трансферном рынке. Андалусский клуб хочет укрепить левый фланг обороны в новом сезоне и обратил свое внимание в сторону АПЛ.

Сообщается, что испанцы сделали официальный шаг к "Брайтону", чтобы подписать аргентинца Валентина Барко на правах аренды. Переговоры между клубами продолжаются. Левый защитник готов к переходу, но для "Севильи" это должна быть только аренда без права выкупа.

Добавим, что Валентин Барко в прошлом сезоне провел лишь 7 матчей во всех турнирах.

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Источник:
Фабріціо Романо
Опубликовал: Александр Гресь
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