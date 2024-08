Севилья хочет арендовать защитника Брайтона

"Севилья" продолжает свою работу на трансферном рынке. Андалусский клуб хочет укрепить левый фланг обороны в новом сезоне и обратил свое внимание в сторону АПЛ.

Сообщается, что испанцы сделали официальный шаг к "Брайтону", чтобы подписать аргентинца Валентина Барко на правах аренды. Переговоры между клубами продолжаются. Левый защитник готов к переходу, но для "Севильи" это должна быть только аренда без права выкупа.

????⚪️???????? Sevilla have made formal approach with Brighton to sign Argentinian left back Valentin Barco on loan deal.



Negotiations ongoing, Barco open to the move but it has to be straight loan.



No chance for buy option say #BHAFC, as @CLMerlo reported. pic.twitter.com/S4s3BkABWQ