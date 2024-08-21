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Севилья хочет арендовать защитника Брайтона
Об этом сообщает Фабрицио Романо
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Севилья" продолжает свою работу на трансферном рынке. Андалусский клуб хочет укрепить левый фланг обороны в новом сезоне и обратил свое внимание в сторону АПЛ.
Сообщается, что испанцы сделали официальный шаг к "Брайтону", чтобы подписать аргентинца Валентина Барко на правах аренды. Переговоры между клубами продолжаются. Левый защитник готов к переходу, но для "Севильи" это должна быть только аренда без права выкупа.
????⚪️???????? Sevilla have made formal approach with Brighton to sign Argentinian left back Valentin Barco on loan deal.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 21, 2024
Negotiations ongoing, Barco open to the move but it has to be straight loan.
No chance for buy option say #BHAFC, as @CLMerlo reported. pic.twitter.com/S4s3BkABWQ
Добавим, что Валентин Барко в прошлом сезоне провел лишь 7 матчей во всех турнирах.
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