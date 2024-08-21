  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Защитник Мальорки Маффео: Молился, когда на меня бежали Родриго, Винисиус, Мбаппе и Беллингем
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Защитник Мальорки Маффео: Молился, когда на меня бежали Родриго, Винисиус, Мбаппе и Беллингем

Испания

Со своей задачей игрок справился

Защитник Мальорки Маффео: Молился, когда на меня бежали Родриго, Винисиус, Мбаппе и Беллингем

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник "Мальорки" Пабло Маффео вспомнил запоминающийся для себя момент после матча первого тура Ла Лиги с "Реалом" (1:1).

"Когда я увидел, как они (Родриго, Винисиус, Мбаппе и Беллингем) бегут на меня, я просто помолился Богу.

Но это было здорово. В конце концов, все хотят играть против этих игроков. На следующий день у меня даже не было сил пошевелиться", - приводит слова испанца Madrid Universal.

По теме
yellow-arrow
Милан запросил 175 млн евро за Леау - у Барселоны нет даже половины этой суммы
yellow-arrow
Севилья хочет арендовать защитника Брайтона
yellow-arrow
Маркос Акунья вернулся в Аргентину и будет играть за Ривер Плейт
Реал (Мадрид) Мальорка Пабло Маффео
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
X
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости