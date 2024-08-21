Защитник Мальорки Маффео: Молился, когда на меня бежали Родриго, Винисиус, Мбаппе и Беллингем

Защитник "Мальорки" Пабло Маффео вспомнил запоминающийся для себя момент после матча первого тура Ла Лиги с "Реалом" (1:1).

"Когда я увидел, как они (Родриго, Винисиус, Мбаппе и Беллингем) бегут на меня, я просто помолился Богу.

Но это было здорово. В конце концов, все хотят играть против этих игроков. На следующий день у меня даже не было сил пошевелиться", - приводит слова испанца Madrid Universal.