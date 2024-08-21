Милан запросил 175 млн евро за Леау - у Барселоны нет даже половины этой суммы

Вингер "Милана" Рафаэль Леау не перейдёт в "Барселону" этим летом.

Как сообщает Barca Universal со ссылкой на Gazzetta, итальянский клуб оценивает португальского футболиста в 175 миллионов евро. Утверждается, что "блаугране" будет сложно выложить даже половину этой суммы в ее нынешнем финансовом положении.

Первоначальный план "Барсы" состоял в том, чтобы заплатить около 65 миллионов евро и предложить нескольких игроков в обмен на Леау, что также освободило бы место в клубном фонде заработной платы.

Однако "Милан" не желает ничего слышать о таком формате сделки и считает Леау неприкасаемым футболистом.

В то же время, "Барселона" может переключить своё внимание на хавбека "Ювентуса" Федерико Кьезу, которого можно приобрести всего за 14 миллионов евро.