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Милан запросил 175 млн евро за Леау - у Барселоны нет даже половины этой суммы
Огромный ценник
Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер "Милана" Рафаэль Леау не перейдёт в "Барселону" этим летом.
Как сообщает Barca Universal со ссылкой на Gazzetta, итальянский клуб оценивает португальского футболиста в 175 миллионов евро. Утверждается, что "блаугране" будет сложно выложить даже половину этой суммы в ее нынешнем финансовом положении.
Первоначальный план "Барсы" состоял в том, чтобы заплатить около 65 миллионов евро и предложить нескольких игроков в обмен на Леау, что также освободило бы место в клубном фонде заработной платы.
Однако "Милан" не желает ничего слышать о таком формате сделки и считает Леау неприкасаемым футболистом.
В то же время, "Барселона" может переключить своё внимание на хавбека "Ювентуса" Федерико Кьезу, которого можно приобрести всего за 14 миллионов евро.
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