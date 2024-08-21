Сага завершена. Атлетико подписал вице-капитана Челси за 42 млн евро

Английский полузащитник Конор Галлахер перешёл из "Челси" в "Атлетико".

По данным журналиста Бена Джейкобса, сумма трансфера составила 42 миллиона евро. Также лондонцы сохранили за собой право на процент от суммы следующей продажи футболиста. Контракт между сторонами рассчитан до 2029 года.

Галлахер - воспитанник "Челси". В прошлом сезоне Конор отметился 7 забитыми мячами и 9 ассистами в 50 матчах во всех турнирах.