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Сага завершена. Атлетико подписал вице-капитана Челси за 42 млн евро

Испания

Трансфер всё же состоялся

Сага завершена. Атлетико подписал вице-капитана Челси за 42 млн евро

Фото:twitter.com/ChelseaFC/Автор - невідомий

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Английский полузащитник Конор Галлахер перешёл из "Челси" в "Атлетико".

По данным журналиста Бена Джейкобса, сумма трансфера составила 42 миллиона евро. Также лондонцы сохранили за собой право на процент от суммы следующей продажи футболиста. Контракт между сторонами рассчитан до 2029 года.

Галлахер - воспитанник "Челси". В прошлом сезоне Конор отметился 7 забитыми мячами и 9 ассистами в 50 матчах во всех турнирах.

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Атлетико (Мадрид) Челси (Лондон) Конор Галлахер
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Источник:
Atletico de Madrid
Опубликовал: Александр Бураков
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