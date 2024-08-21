Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вариант с Португалией отпадает. 19-летний Роке решил перейти в испанский клуб
Бразилец останется в Ла Лиге
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Бетис" близок к подписанию нападающего "Барселоны" Витора Роке. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, речь идёт об аренде 19-летнего футболиста до июня 2025 года. При этом у "зелено-белых" не будет возможности выкупить бразильца после окончания сезона.
На данный момент сделка находится на завершающей стадии, окончательные детали обсуждаются сегодня.
Ранее сообщалось, что дальнейшим местом продолжения карьеры Роке станет лиссабонский "Спортинг", но в конечном счёте Витор изменил свое решение, и выбрал именно "Бетис".
???????? Real Betis are closing in on deal to sign Vitor Roque from Barcelona!— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 21, 2024
NO buy option clause, straight loan until June 2025 almost agreed with final details being discussed today.
Roque wants Betis over Sporting and other proposals received. ???????? pic.twitter.com/brTLqCVtOM
Популярное сейчас
- ЛЧ. Динамо против Зальцбурга, конкуренты Украины – также в борьбе за повышенные бонусы
- Цыганков вернулся, АПЛ выбрала лучших, экс-тренер Шахтера — в клубе Первой лиги. Главные новости за 20 августа
- Нефтчи Григорчука отказался подписать экс-нападающего Манчестер Сити и Интера
- Примера. Мальорка — Реал 1:1. Пока наибольшая сенсация в Испании
- За кольцом в Нью-Йорк. Жених Магучих рассказал о начале отношений с олимпийской чемпионкой. ФОТО
- Империя Ред Булл: клубы на трех континентах, клонированная идентичность и 12 млрд проданных банок энергетика