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Вариант с Португалией отпадает. Витор Роке решил перейти в испанский клуб

Испания
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Бразилец останется в Ла Лиге

Вариант с Португалией отпадает. Витор Роке решил перейти в испанский клуб

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Бетис" близок к подписанию нападающего "Барселоны" Витора Роке. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, речь идёт об аренде 19-летнего футболиста до июня 2025 года. При этом у "зелено-белых" не будет возможности выкупить бразильца после окончания сезона.

На данный момент сделка находится на завершающей стадии, окончательные детали обсуждаются сегодня.

Ранее сообщалось, что дальнейшим местом продолжения карьеры Роке станет лиссабонский "Спортинг", но в конечном счёте Витор изменил свое решение, и выбрал именно "Бетис".

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Барселона Бетис (Севилья) аренда Витор Роке
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Источник:
Romano
Опубликовал: Александр Бураков
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