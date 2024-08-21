Реал Сосьедад интересуется форвардом Копенгагена

"Реал Сосьедад" размышляет над усилением атакующей линии до конца летнего межсезонья. Клуб хочет подписать игрока, который мог бы надолго остаться в составе "бело-голубых".

Сообщается, что президент "Реал Сосьедада" Йокин Аперрибай заинтересован в услугах 19-летнего Орри Оскарссона из "Копенгагена". Исландец рассматривается как одна из опций атаки и хотят форварду предложить пятилетний контракт в баскском клубе. Официальное предложение по трансферу футболиста "Копенгагену" еще не поступало. По данным transfermarkt, стоимость исландца составляет 5 млн евро.

Добавим, что в новом сезоне Орри Оскарссон провел уже 9 матчей, где успел отметиться 6 голами и результативной передачей.