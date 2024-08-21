Защитником Барселоны заинтересовались три европейских клуба

"Барселона" получила официальные предложения от трех европейских клубов по трансферу своего перспективного игрока Микаила Файе.

Как сообщает Фабрицио Романо, "Лилль", "Ренн" и "ПСВ" проявили заинтересованность в приобретении молодого таланта. В свою очередь каталонский клуб хочет, чтобы в сделку был включен пункт о возможности обратного выкупа, чтобы сохранить контроль над будущим Микаила.

Напомним, в прошлом сезоне Файе сыграл в Примере Федерасьон 33 матча, в которых забил 4 гола.