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Защитником Барселоны заинтересовались три европейских клуба
Микаил Файе может покинуть испанский клуб
twitter.com/Fabrizio Romano
"Барселона" получила официальные предложения от трех европейских клубов по трансферу своего перспективного игрока Микаила Файе.
Как сообщает Фабрицио Романо, "Лилль", "Ренн" и "ПСВ" проявили заинтересованность в приобретении молодого таланта. В свою очередь каталонский клуб хочет, чтобы в сделку был включен пункт о возможности обратного выкупа, чтобы сохранить контроль над будущим Микаила.
Напомним, в прошлом сезоне Файе сыграл в Примере Федерасьон 33 матча, в которых забил 4 гола.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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