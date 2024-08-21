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Вильярреал оформил трансфер форварда Базеля
Официально
x.com/FabrizioRomano
"Вильярреал" подписал 21-летнего форварда Тьерно Барри из швейцарского "Базеля".
Игрок будет выступать за команду в течение следующих пяти сезонов - до июня 2029 года. По информации СМИ, испанцы заплатили за Барри 14 миллионов евро.
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El nuevo fichaje groguet realizará mañana su primer entrenamiento en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza
Тьерно в сезоне 2023/24 сыграл 37 матчей, забил 12 голов и отдал 5 результативных передач.
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