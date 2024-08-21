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Атлетико уже согласовал личные условия контракта с защитником Фейеноорда
Атлетико продолжает усиливать команду
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Атлетико Мадрид" продолжает усиливать команду на сезон 2024/25.
По словам Николо Скиры, мадридский клуб близок к подписанию защитника "Фейеноорда" и сборной Словакии Давида Ганцко.
Личные условия уже согласованы, контракт будет рассчитан до 2029 года. Ожидается, что трансфер обойдется испанскому клубу в 30 миллионов евро.
Добавим, что в прошлом сезоне Давид Ганцко провел 48 матчей, где отметился 7 голами и 3 ассистами.
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Источник:Nico Schira
Опубликовал: Екатерина Власова
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