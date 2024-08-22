Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Барселона заинтересована в трансфере игрока Ювентуса Федерико Кьезы
Это еще не акт отчаяния у каталонцев, но они уже близки к этому
Getty Images/Global Images Ukraine/
Учитывая неудачи по подписанию Нико Уильямса и Рафаэля Леау из-за большого ценника на этих игроков, "Барселона" вынуждена искать более дешевые варианты на позиции левого вингера. Каталонцы взвешивают возможность перехода Федерико Кьезы из "Ювентуса", поскольку они работают в условиях дефицита времени, чтобы успеть подписать нового игрока до закрытия трансферного окна.
По информации ESPN, 26-летний итальянец стал одним из главных вариантов для усиления атаки "Барсы" из-за его заинтересованности в переходе в клуб и готовности "старой дамы" отпустить его. Кроме того, этот трансфер может обойтись Лапорте значительно дешевле, поскольку его контракт заканчивается в следующем году, а туринцы открыты для предложений на сумму около 15 млн евро.
Добавим, что в прошлом сезоне Федерико Кьеза провел 37 матчей, где отметился 10 голами и 3 ассистами.
Популярное сейчас
- Тренер Зальцбурга Лейндерс: В этом матче было все
- "Справедливая победа открывает двери в ЛЧ". Динамо – Зальцбург. Обзор послематчевой австрийской прессы
- Ред Булл сделал заявку на выход в группу. Динамо – Зальцбург 0:2. Видео голов и обзор матча
- "Его умение играть ногами просто сумасшедшее". В Реале оценили 17-летнего украинского голкипера
- 9 лет вместе. Андрей Лунин выложил фотосессию со своей прекрасной женой. ФОТО
- За кольцом в Нью-Йорк. Жених Магучих рассказал о начале отношений с олимпийской чемпионкой. ФОТО