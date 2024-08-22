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Барселона заинтересована в трансфере игрока Ювентуса Федерико Кьезы

Испания

Это еще не акт отчаяния у каталонцев, но они уже близки к этому

Барселона заинтересована в трансфере игрока Ювентуса Федерико Кьезы

Getty Images/Global Images Ukraine/

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Учитывая неудачи по подписанию Нико Уильямса и Рафаэля Леау из-за большого ценника на этих игроков, "Барселона" вынуждена искать более дешевые варианты на позиции левого вингера. Каталонцы взвешивают возможность перехода Федерико Кьезы из "Ювентуса", поскольку они работают в условиях дефицита времени, чтобы успеть подписать нового игрока до закрытия трансферного окна.

По информации ESPN, 26-летний итальянец стал одним из главных вариантов для усиления атаки "Барсы" из-за его заинтересованности в переходе в клуб и готовности "старой дамы" отпустить его. Кроме того, этот трансфер может обойтись Лапорте значительно дешевле, поскольку его контракт заканчивается в следующем году, а туринцы открыты для предложений на сумму около 15 млн евро.

Добавим, что в прошлом сезоне Федерико Кьеза провел 37 матчей, где отметился 10 голами и 3 ассистами.

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Ювентус (Турин) Барселона Федерико Кьеза
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Источник:
ESPN
Опубликовал: Александр Гресь
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