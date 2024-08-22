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Мунир Эль-Хаддади близок к подписанию контракта с Леганесом
Игрок планирует остаться в Ла Лиге
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Мунир Эль-Хаддади летом стал свободным агентом, поскольку у него завершился контракт с "Лас-Пальмасом". Марокканец начал работать самостоятельно на трансферном рынке и привлек к себе внимание нескольких команд.
Как сообщает Marca, 28-летний вингер ранее рассматривал варианты переезда в Саудовскую Аравию, однако недавно к нему поступило заманчивое предложение из Испании. Руководство "Леганеса" заинтересовано в услугах марокканца и хочет предложить ему контракт на два года. Переговоры между игроком и клубом по согласованию всех деталей сотрудничества еще продолжаются.
Добавим, что в прошлом сезоне Мунир Эль-Хаддади сыграл 39 матчей, где отметился 4 голами и 2 ассистами.
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