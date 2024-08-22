Вильярреал проявляет интерес к защитнику Тулузы

"Желтая субмарина" уже завершила подписание голкипера Луиса Жуниора и нападающего Тьерно Барри. Впрочем, "Вильярреал" на этих трансферах не собирается останавливаться.

Сообщается, что испанцы ведут переговоры о приобретении Логана Кошты из "Тулузы". Интерес к центральному защитнику французского клуба также имели "Болонья", "Аталанта" и "Уотфорд", однако именно "Вильярреал" находится в лучшей позиции по приобретению этого игрока. По данным transfermarkt, стоимость игрока составляет 12 млн евро.

Добавим, что в прошлом сезоне Логан Кошта провел 38 поединков, где отметился голом и результативной передачей.