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Вильярреал проявляет интерес к защитнику Тулузы

Испания

Об этом сообщает Relevo

Вильярреал проявляет интерес к защитнику Тулузы

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Желтая субмарина" уже завершила подписание голкипера Луиса Жуниора и нападающего Тьерно Барри. Впрочем, "Вильярреал" на этих трансферах не собирается останавливаться.

Сообщается, что испанцы ведут переговоры о приобретении Логана Кошты из "Тулузы". Интерес к центральному защитнику французского клуба также имели "Болонья", "Аталанта" и "Уотфорд", однако именно "Вильярреал" находится в лучшей позиции по приобретению этого игрока. По данным transfermarkt, стоимость игрока составляет 12 млн евро.

Добавим, что в прошлом сезоне Логан Кошта провел 38 поединков, где отметился голом и результативной передачей.

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Источник:
Relevo
Опубликовал: Александр Гресь
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