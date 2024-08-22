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Уход Гюндогана не поможет Барселоне зарегистрировать Ольмо
Всему виной финансовые трудности
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Барселоне" понадобятся дополнительные усилия для регистрации Дани Ольмо даже после предстоящего ухода полузащитника Илкая Гюндогана в "Манчестер Сити".
Как сообщает COPE, для достижения своих планов каталонскому клубу необходимо продать ещё одного игрока или подписать крупную спонсорскую сделку.
Напомним, Ольмо перешёл в "Барселону" из "Лейпцига" в августе 2024 года за 55 млн евро без учёта бонусов.
Ранее сообщалось, что "блауграна" готова расстаться с одним из следующих футболистов: Рафиньей, Ферраном Торресом, Андреасом Кристенсенем, Алехандро Бальде и Иньиго Мартинесом.
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