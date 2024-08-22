Уход Гюндогана не поможет Барселоне зарегистрировать Ольмо

"Барселоне" понадобятся дополнительные усилия для регистрации Дани Ольмо даже после предстоящего ухода полузащитника Илкая Гюндогана в "Манчестер Сити".

Как сообщает COPE, для достижения своих планов каталонскому клубу необходимо продать ещё одного игрока или подписать крупную спонсорскую сделку.

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Напомним, Ольмо перешёл в "Барселону" из "Лейпцига" в августе 2024 года за 55 млн евро без учёта бонусов.

Ранее сообщалось, что "блауграна" готова расстаться с одним из следующих футболистов: Рафиньей, Ферраном Торресом, Андреасом Кристенсенем, Алехандро Бальде и Иньиго Мартинесом.