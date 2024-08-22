  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Уход Гюндогана не поможет Барселоне зарегистрировать Ольмо
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Уход Гюндогана не поможет Барселоне зарегистрировать Ольмо

Испания

Всему виной финансовые трудности

Уход Гюндогана не поможет Барселоне зарегистрировать Ольмо

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Барселоне" понадобятся дополнительные усилия для регистрации Дани Ольмо даже после предстоящего ухода полузащитника Илкая Гюндогана в "Манчестер Сити".

Как сообщает COPE, для достижения своих планов каталонскому клубу необходимо продать ещё одного игрока или подписать крупную спонсорскую сделку.

Напомним, Ольмо перешёл в "Барселону" из "Лейпцига" в августе 2024 года за 55 млн евро без учёта бонусов.

Ранее сообщалось, что "блауграна" готова расстаться с одним из следующих футболистов: Рафиньей, Ферраном Торресом, Андреасом Кристенсенем, Алехандро Бальде и Иньиго Мартинесом.

По теме
yellow-arrow
Главный лжец в современном футболе: молодой талант Реала Эндрик опозорился по полной
yellow-arrow
Клуб из Чемпионшипа готов подписать один из главных трансферных провалов Реала в XXI веке
yellow-arrow
Вильярреал проявляет интерес к защитнику Тулузы
Барселона Илкай Гюндоган Дани Ольмо
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
COPE
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости