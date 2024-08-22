Главный лжец в современном футболе: молодой талант Реала Эндрик опозорился по полной

В Бразилии место молодого вундеркинда, на которого возлагает надежды вся нация, почти никогда не бывает вакантным. За последние полвека этот статус получали перспективные молодые ребята от Пеле до Винисиуса. Без преувеличения, в каждом новом поколении бразильцев был бриллиант, который затем вырастал в звезду мирового футбола.

И вот сейчас, когда вышеупомянутый Винисиус уже окончательно превратился в готового топ-футболиста, его место "самого перспективного бразильца" занял нападающий Эндрик. Несколько лет назад, когда юноша начал зажигать на родине, интерес к нему начали проявлять почти все гранды европейского футбола.

В итоге повезло мадридскому Реалу, который в прошлом году заплатил "Палмейрасу" €60 млн за 17-летнего юношу, правда, переехать в Мадрид он смог только этим летом, когда ему исполнилось 18 лет (особенности испанского законодательства).

Так вот, пока все ждали дебюта талантливого нападающего и его стремительного прогресса в стане "королевского клуба", Эндрик начал поражать фанатов за пределами поля. Во-первых, за эти пару недель он уже успел дать какое-то бесконечное количество интервью, а, во-вторых, в этих интервью он постоянно врал, придумывая какие-то нелогичные факты. Также бразилец очень неуклюже пытался угодить своему новому клубу, вызывая истерический смех у зрителей. Поэтому в этом материале мы подготовили для вас несколько самых смешных цитат и фраз от Эндрика, разоблачив некоторые из его обманов.

Бобби Чарльтон - кумир детства Эндрика

Когда юношу спросили, кто был его идолом в детские годы, то ожидался один из стандартных для бразильцев ответ: Роналдиньо, Роналдо, Ривалду, Неймар. В озвученный в начале вариант с Криштиану тоже можно поверить, но Эндрик решил назвать еще двух... Бобби Чарльтона и Ференца Пушкаша, которые закончили свои карьеры в 1976 и 1967 годах соответственно. Даже раньше, чем родился отец Эндрика. Конечно, у фанатов сразу возник вполне логичный вопрос: как футболист 2006 года рождения восхищался игрой этих легенд в своем детстве?

Эта смешная ложь спровоцировала целую волну мемов, которые мгновенно разлетелись по социальным сетям. Например, кто-то создал в фотошопе фотографию, на которой Эндрик прессингует Чарльтона во время матча. Также мастера компьютерного монтажа создали видео, где бразилец наблюдает за игрой британца с трибун стадиона. Возможно, именно тогда он и влюбился в игру легенды.

Эта история выглядит настолько смешной, что над юношей смеются не только фанаты в интернете, но и партнеры по команде. Особенно посмешил Беллингем, который теперь в социальных сетях называет своего юного одноклубника "Бобби".

Эндрик хочет казаться "не таким, как другие", но это выглядит странно

На этом бразилец не остановился, продолжая доказывать свою приверженность к игрокам, которые играли в прошлом столетии. Следующий вопрос звучал так: с каким игроком из прошлого он хотел бы сыграть?

Казалось бы, есть куча небанальных вариантов. Можно назвать интересных исполнителей, которые играли в конце нулевых или в начале десятых, ведь Эндрик действительно мог стабильно смотреть их матчи. Но его ответ снова прошел мимо здравого смысла:

"Игрок из прошлого, с которым я хотел бы сыграть - Рууд Гуллит. Он был совершенным".

И никто не спорит, что Гуллит действительно был совершенным, но Эдрик родился через восемь лет после того, как голландец ушел на пенсию. Ну никак не верится, что бразилец находил диски с записями полных матчей Гуллита (а не просто нарезками лучших моментов) и просматривал их пачками. Даже с появлением интернета это все равно звучит абсурдно.

"Я стал болельщиком Реала, когда увидел, как играет Криштиану Роналду"

Отдельно стоит отметить те интервью, на которых Эндрик всячески пытался получить благосклонность фанатов "королевского клуба", но забыл, как легко можно проверить некоторые факты в наше время.

Эндрик не побоялся сказать о своей "давней" любви к "сливочным" даже несмотря на то, что год назад, когда он подписал соглашение с "мадридцами", в сети всплыли фотографии, на которых он сидит у себя в комнате, наполненной постерами с игроками "Барселоны".

Даже зная, что эти фотки уже точно не получится скрыть, он все равно заявил о любви к Реалу "с детства". И это я уже молчу о том, что на этих снимках Эндрик уже выглядит подростком - лет 13-14.

"Мой отец хотел назвать меня Ди Стефано"

"Моя история с "Реалом" началась еще до моего рождения. Мой отец хотел назвать меня Ди Стефано, но мама отказалась", - заявил недавно Эндрик.

Чисто теоретически, нет никакой возможности, чтобы проверить это высказывание на правдивость, но, давайте будем откровенными - его отец, само собой, не собирался называть его Ди Стефано. Это уже лесть какого-то космического масштаба.

Никто даже "не сомневается", что парня родом из бедного района бразильского городка Тагуатинги его отец собирался назвать именно в честь футболиста, который родился в Аргентине, а славу получил на другом конце планеты - в Испании. Не Пеле, не Зико, ни Сократес, ни Гаринча, а именно Ди Стефано, который, к этому всему, еще и родился в 1926 году - за восемь десятилетий до появления на свет Эндрика.

Ну и контрольный аргумент - когда Ди Стефано уже завершил карьеру, папа Эндрика еще даже не родился. То есть, если мы даже поверим в то, что его отец действительно болел за Реал, то логичнее было бы придумать что-то по типу Зидана, Рауля или хотя бы Касильяса!

Зачем нужен Месси, когда есть Арда Гюлер?

Новую порцию приколов молодой бразилец выдал тогда, когда его попросили сравнивать футбольных легенд с футболистами Реала: Беллингем сильнее Неймара, Винисиус круче Роналдиньо, а Криштиану Роналду лучше Лионеля Месси. Конечно, Эндрик прекрасно понимает, в какой клуб перешел, поэтому этим можно объяснить его предвзятость, но дальше нападающий вообще вошел в кураж.

Журналист попросил Эндрика создать идеального футболиста. Сначала все шло вроде неплохо, ведь его выбор лучшего дриблера (Неймар) и лучшего распасовщика (Кроос) никого особо не удивил. Однако после следующего ответа даже фанаты Реала, вероятно, покрутили пальцем у виска. Бразилец назвал своего одноклубника Арду Гюлера обладателем лучшей левой ноги в истории футбола. Что касается правой, то эту регалию получил Джуд Беллингем, что тоже является довольно спорным выбором.

Пробуем угадать, какой будет следующая ложь Эндрика

Вот такой он - главный лжец европейского футбола. Конечно, можно сказать, что Эндрик еще просто слишком молод и такой бешеный успех затуманил ему голову, но такая большая концентрация лжи на каждое интервью - это уже слишком. Желание показаться "особенным" сделало из молодого таланта главный мем этого августа в футбольном мире. Теперь нам лишь остается ждать первого гола от бразильца за Реал. Вероятно, после матча он скажет, что мечтал об этом моменте 20 или даже 30 лет. Хотя, как вы помните, сейчас ему всего 18.

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