Валенсия подпишет вингера Алавеса Луиса Риоху

В "Валенсии" продолжается работа на трансферном рынке. "Летучие мыши" арендовали уже Рафа Мира и Дани Гомеса, а также приобрели Столе Димитриевски, однако это будет не единственное пополнение у главного тренера Рубена Барахи.

Сообщается, что "Валенсия" приобретет у "Алавеса" Луиса Риоху. Сумма трансфера за 30-летнего вингера составит 1.5 млн евро плюс 1 млн бонуса. Игрок подпишет контракт с клубом на три сезона.

Добавим, что в прошлом сезоне Луис Риоха провел 39 матчей, где отметился 5 голами и 4 ассистами.