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Валенсия подпишет вингера Алавеса Луиса Риоху
Об этом сообщает Marca
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В "Валенсии" продолжается работа на трансферном рынке. "Летучие мыши" арендовали уже Рафа Мира и Дани Гомеса, а также приобрели Столе Димитриевски, однако это будет не единственное пополнение у главного тренера Рубена Барахи.
Сообщается, что "Валенсия" приобретет у "Алавеса" Луиса Риоху. Сумма трансфера за 30-летнего вингера составит 1.5 млн евро плюс 1 млн бонуса. Игрок подпишет контракт с клубом на три сезона.
Добавим, что в прошлом сезоне Луис Риоха провел 39 матчей, где отметился 5 голами и 4 ассистами.
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