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Новичок Жироны: Довбик – хороший нападающий, но я не боюсь сравнений с ним
Жирона нашла замену украинскому форварду
gironafc.cat
"Жирона" на днях объявила о подписании 25-летнего македонского форварда шотландского "Абердина" Бояна Миовски.
Он должен стать заменой украинцу Артему Довбику, который летом перешел в "Рому".
При этом, сам Миовски заявил, что не боится сравнений с Довбиком, который в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании.
"Довбик – хороший нападающий, но я совсем другой футболист, мы два разных игрока. Я не боюсь сравнений. Постараюсь забить как можно больше мячей и смогу выиграть трофей Пичичи", – сказал Миовски.
Добавим, что в прошлом сезоне Боян Миовски провел 53 матча, где отметился 26 голами и 4 передачами.
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