Новичок Жироны: Довбик – хороший нападающий, но я не боюсь сравнений с ним

"Жирона" на днях объявила о подписании 25-летнего македонского форварда шотландского "Абердина" Бояна Миовски.

Он должен стать заменой украинцу Артему Довбику, который летом перешел в "Рому".

При этом, сам Миовски заявил, что не боится сравнений с Довбиком, который в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании.

"Довбик – хороший нападающий, но я совсем другой футболист, мы два разных игрока. Я не боюсь сравнений. Постараюсь забить как можно больше мячей и смогу выиграть трофей Пичичи", – сказал Миовски.

Добавим, что в прошлом сезоне Боян Миовски провел 53 матча, где отметился 26 голами и 4 передачами.