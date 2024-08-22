Валенсия оформила трансфер левого вингера Алавеса

"Валенсия" оформила трансфер левого вингера Луиса Риоху из "Алавеса".

Контракт игрока рассчитан до 30 июня 2026 года. Как пишут СМИ, "Валенсия" заплатила за вингера 1,2 миллиона евро.

Official Statement I Luis Rioja#WelcomeRioja — Valencia CF (@valenciacf_en) August 22, 2024

Луис присоединился к "Алавесу" в 2019 году из "Альмерии" за 2 миллиона евро. За это время футболист сыграл за команду 189 матчей, забил 22 гола и отдал 17 ассистов.