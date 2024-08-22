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Валенсия оформила трансфер левого вингера Алавеса

Испания
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Валенсия оформила трансфер левого вингера Алавеса

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Валенсия" оформила трансфер левого вингера Луиса Риоху из "Алавеса".

Контракт игрока рассчитан до 30 июня 2026 года. Как пишут СМИ, "Валенсия" заплатила за вингера 1,2 миллиона евро.

Луис присоединился к "Алавесу" в 2019 году из "Альмерии" за 2 миллиона евро. За это время футболист сыграл за команду 189 матчей, забил 22 гола и отдал 17 ассистов.

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Источник:
valenciac
Опубликовал: Екатерина Власова
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