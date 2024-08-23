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Вильярреал подписал защитника Тулузы за 18 млн евро
Немалая сумма
Villarreal
"Вильярреал" объявил о переходе защитника "Тулузы" Логана Косты.
23-летний футболист заключил контракт с испанском клубом до 2030 года. По данным СМИ, сумма трансфера составила 18 миллионов евро.
В прошлом сезоне Коста отыграл 38 матчей во всех турнирах, в которых отметился 1 голом и 1 результативной передачей.
Также на счету Логана 18 матчей в составе сборной Кабо-Верде.
???? Logan Costa ????@AsisaSalud ????— Villarreal CF (@VillarrealCF) August 22, 2024
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Источник:Villarreal CF
Опубликовал: Александр Бураков
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