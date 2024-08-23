Галлахер: Я перешел в Атлетико для того, чтобы выигрывать титулы

Новичок "Атлетико" Конор Галлахер рассказал о причинах своего перехода в мадридский клуб.

"На поле я стараюсь делать всего понемногу. Всегда работаю как можно усерднее, оставляю всё на поле. Стараюсь создавать голевые моменты, а также помогаю команде в защите настолько, насколько могу.

Я хочу помочь клубу настолько, насколько это возможно. Очевидно, наша цель – выигрывать трофеи. Я здесь для этого. Это очень большой клуб, который уже выиграл множество титулов, и, надеюсь, вместе мы сможем выиграть еще несколько", – цитирует англичанина Marca.