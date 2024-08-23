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Новичок Ла Лиги арендовал хавбека Реала

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Новичок Ла Лиги арендовал хавбека Реала

Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник мадридского "Реала" Марио Мартин перешел в "Вальядолид". Клубы подписали соглашение о годичной аренде 20-летнего футболиста.

Мартин - воспитанник "Реала". На счету Марио 4 матча в составе основной команды "королевского" клуба.

Стоит отметить, что 25 августа "Вальядолид" сыграет на "Сантьяго Бернабеу" в поединке второго тура чемпионата Испании против "Реала".

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Вальядолид Реал (Мадрид) аренда
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Источник:
Real Valladolid
Опубликовал: Александр Бураков
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