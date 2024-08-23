Бывший игрок Барселоны Мунир Эль-Хаддади подписал контракт с Леганесом

Победитель Лиги чемпионов 2014/15 в составе "Барсы" Мунир Эль-Хаддади остается в Ла Лиге. Марокканский вингер теперь будет играть за "Леганес".

В команду "пепинерос" 28-летний игрок перешел в статусе свободного агента. Контракт с "Леганесом" у него рассчитан до конца июня 2026 года.

Напомним, что в прошлом сезоне в составе "Лас-Пальмаса" Мунир Эль-Хаддади провел 39 матчей, где отметился 4 голами и 2 ассистами.