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Бывший игрок Барселоны подписал контракт с Леганесом

Испания
Обновлено

Об этом говорится на сайте пепинерос

Бывший игрок Барселоны подписал контракт с Леганесом

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Победитель Лиги чемпионов 2014/15 в составе "Барсы" Мунир Эль-Хаддади остается в Ла Лиге. Марокканский вингер теперь будет играть за "Леганес".

В команду "пепинерос" 28-летний игрок перешел в статусе свободного агента. Контракт с "Леганесом" у него рассчитан до конца июня 2026 года.

Напомним, что в прошлом сезоне в составе "Лас-Пальмаса" Мунир Эль-Хаддади провел 39 матчей, где отметился 4 голами и 2 ассистами.

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Мунир Эль-Хаддади Леганес
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Источник:
Леганес
Опубликовал: Александр Гресь
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