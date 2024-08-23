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Не дотягивает даже до 15 млн. евро. Известно, сколько Барселона предлагает за Кьезу
Но этого может хватить
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"Барселона" намерена подписать вингера "Ювентуса" Федерико Кьезу.
По информации Diario Sport, каталонский клуб готов сделать предложение "бьянконери" в размере 9+4 млн евро.
В то же время, позволить себе осуществить этот трансфер "Барселона" может только после продажи защитника Микаила Файе в "Ренн" за 12 млн евро.
Отмечается, что Кьеза готов пойти "блаугране" на уступки, и согласится на сокращение зарплаты с 5 до 4 млн евро.
Напомним, в прошлом сезоне Федерико записал на свой счёт 10 забитых мячей и 3 ассиста в 37 матчах во всех турнирах.
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