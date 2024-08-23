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Не дотягивает даже до 15 млн. евро. Известно, сколько Барселона предлагает за Кьезу

Испания

Но этого может хватить

Не дотягивает даже до 15 млн. евро. Известно, сколько Барселона предлагает за Кьезу

Getty Images/Global Images Ukraine/

Новина українською

"Барселона" намерена подписать вингера "Ювентуса" Федерико Кьезу.

По информации Diario Sport, каталонский клуб готов сделать предложение "бьянконери" в размере 9+4 млн евро.

В то же время, позволить себе осуществить этот трансфер "Барселона" может только после продажи защитника Микаила Файе в "Ренн" за 12 млн евро.

Отмечается, что Кьеза готов пойти "блаугране" на уступки, и согласится на сокращение зарплаты с 5 до 4 млн евро.

Напомним, в прошлом сезоне Федерико записал на свой счёт 10 забитых мячей и 3 ассиста в 37 матчах во всех турнирах.

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Ювентус (Турин) Барселона Федерико Кьеза
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Источник:
Diario Sport
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
23.08.2024 в 13:38
На.х..ра козі баян ? На.х...ра К'єзі барани ? Довели клуб до банкрутства - тепер крутяться , як уж на сковорідці... Стара каталонська ша.ла.ва виглядає зараз як бомж в супермаркеті... Всього хочеться, а грошей катма....
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Комментарии 1
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Просто Квашин (Харків)
23.08.2024 в 13:38
На.х..ра козі баян ? На.х...ра К'єзі барани ? Довели клуб до банкрутства - тепер крутяться , як уж на сковорідці... Стара каталонська ша.ла.ва виглядає зараз як бомж в супермаркеті... Всього хочеться, а грошей катма....
Ответить
0
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