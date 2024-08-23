Не дотягивает даже до 15 млн. евро. Известно, сколько Барселона предлагает за Кьезу

"Барселона" намерена подписать вингера "Ювентуса" Федерико Кьезу.

По информации Diario Sport, каталонский клуб готов сделать предложение "бьянконери" в размере 9+4 млн евро.

В то же время, позволить себе осуществить этот трансфер "Барселона" может только после продажи защитника Микаила Файе в "Ренн" за 12 млн евро.

Отмечается, что Кьеза готов пойти "блаугране" на уступки, и согласится на сокращение зарплаты с 5 до 4 млн евро.

Напомним, в прошлом сезоне Федерико записал на свой счёт 10 забитых мячей и 3 ассиста в 37 матчах во всех турнирах.