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Вслед за Камавингой в лазарет? Беллингем получил повреждение на тренировке Реала

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Вслед за Камавингой в лазарет? Беллингем получил повреждение на тренировке Реала

Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник "Реала" Джуд Беллингем покинул тренировку мадридской команды, прихрамывая. Об этом сообщил журналист Эду Агирре.

Затем эту информацию подтвердил и главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти.

"Беллингем получил удар на тренировке. Его состояние оценивают", - сказал итальянский специалист.

Издание The Athletic в свою очередь заявило, что повреждение Беллингема не кажется серьёзным.

25 августа "Реал" примет на домашнем стадионе "Вальядолид" в рамках второго тура чемпионата Испании.

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Карло Анчелотти Реал (Мадрид) травма Джуд Беллингем
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Источник:
Madrid Xtra
Опубликовал: Александр Бураков
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