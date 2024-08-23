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Вслед за Камавингой в лазарет? Беллингем получил повреждение на тренировке Реала
Настораживающая новость
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Реала" Джуд Беллингем покинул тренировку мадридской команды, прихрамывая. Об этом сообщил журналист Эду Агирре.
Затем эту информацию подтвердил и главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти.
"Беллингем получил удар на тренировке. Его состояние оценивают", - сказал итальянский специалист.
Издание The Athletic в свою очередь заявило, что повреждение Беллингема не кажется серьёзным.
25 августа "Реал" примет на домашнем стадионе "Вальядолид" в рамках второго тура чемпионата Испании.
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