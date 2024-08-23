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Известно, сколько времени Беллингем пропустит после травмы на тренировке

Испания

Ещё одна потеря для "сливочных" в центре поля

Известно, сколько времени Беллингем пропустит после травмы на тренировке

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Пресс-служба "Реала" раскрыла степень повреждения полузащитника Джуда Беллингема.

Сообщается, что у английскому футболисту диагностировали травму тонкой подошвенной мышцы правой ноги.

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Напомним, это повреждение Джуд получил на тренировке перед матчем второго тура чемпионата Испании против "Вальядолида".

По информации журналиста Фабрицио Романо, Беллингем вернется в строй после перерыва на матчи сборных в конце сентября.

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Реал (Мадрид) травма Джуд Беллингем
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Источник:
Real Madrid
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Вarcelinius
23.08.2024 в 15:20
Это всё козни Мбаппе. Началось!
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Комментарии 1
avatar
Вarcelinius
23.08.2024 в 15:20
Это всё козни Мбаппе. Началось!
Ответить
0
0

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