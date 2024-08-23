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Известно, сколько времени Беллингем пропустит после травмы на тренировке
Ещё одна потеря для "сливочных" в центре поля
Getty Images/Global Images Ukraine
Пресс-служба "Реала" раскрыла степень повреждения полузащитника Джуда Беллингема.
Сообщается, что у английскому футболисту диагностировали травму тонкой подошвенной мышцы правой ноги.
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Напомним, это повреждение Джуд получил на тренировке перед матчем второго тура чемпионата Испании против "Вальядолида".
По информации журналиста Фабрицио Романо, Беллингем вернется в строй после перерыва на матчи сборных в конце сентября.
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Источник:Real Madrid
Опубликовал: Александр Бураков
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Вarcelinius
23.08.2024 в 15:20
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