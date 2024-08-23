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Гюндоган: Если мой уход поможет Барселоне в финансовом плане - мне будет не так грустно

Испания

Одна из причин решения хавбека

Гюндоган: Если мой уход поможет Барселоне в финансовом плане - мне будет не так грустно

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник Илкай Гюндоган дал комментарий после ухода из "Барселоны" в "Манчестер Сити".

"Дорогие кулес, спустя всего один год пришло время прощаться. Я приехал сюда, чтобы принять новый, захватывающий вызов, и я был готов к нему. Я отдал все силы, чтобы как можно лучше бороться за команду и клуб в трудном сезоне, и с нетерпением ждал, когда смогу помочь своим товарищам в новой кампании.

Сейчас я ухожу в сложной ситуации, но если мой уход поможет клубу в финансовом плане - мне будет не так грустно.

Тем не менее, это было время с невероятным опытом, взлетами и падениями - я всегда хотел играть в "Барсе", и я очень благодарен за воспоминания и опыт, который я запомню на всю жизнь. Я желаю вам всего наилучшего в этом сезоне и в будущем. Болельщики заслуживают того, чтобы этот великий клуб вернулся в число лучших в мире", - написал немец в Instagram.

Напомним, Гюндоган покинул "Барселону" после одного сезона в каталонском клубе на правах свободного агента.

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Барселона Илкай Гюндоган Манчестер Сити финансы
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Источник:
Instagram
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
23.08.2024 в 16:15
Старій каталонській шельмі стане легше, коли відключать апарат життєзабезпечення...
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Комментарии 1
avatar
Просто Квашин (Харків)
23.08.2024 в 16:15
Старій каталонській шельмі стане легше, коли відключать апарат життєзабезпечення...
Ответить
0
0

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