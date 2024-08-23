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Анчелотти рассказал, будет ли Реал еще подписывать новых игроков в летнее трансферное окно

Испания

Рынок для нас закрыт

Анчелотти рассказал, будет ли Реал еще подписывать новых игроков в летнее трансферное окно

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти подтвердил, что испанский гранд не планирует больше подписывать новых игроков в это трансферное окно.

"Рынок для нас закрыт. Мы больше не подпишем ни одного игрока. Это не риск... у нас есть хорошие футболисты, которые могут помочь команде".

Напомним, что ближайший матч "Реала" состоится 25 августа. Команда сыграет против "Реала Вальядолида".

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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