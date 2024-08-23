Анчелотти рассказал, будет ли Реал еще подписывать новых игроков в летнее трансферное окно

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти подтвердил, что испанский гранд не планирует больше подписывать новых игроков в это трансферное окно.

"Рынок для нас закрыт. Мы больше не подпишем ни одного игрока. Это не риск... у нас есть хорошие футболисты, которые могут помочь команде".