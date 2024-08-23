Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Анчелотти рассказал, будет ли Реал еще подписывать новых игроков в летнее трансферное окно
Рынок для нас закрыт
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти подтвердил, что испанский гранд не планирует больше подписывать новых игроков в это трансферное окно.
"Рынок для нас закрыт. Мы больше не подпишем ни одного игрока. Это не риск... у нас есть хорошие футболисты, которые могут помочь команде".
Напомним, что ближайший матч "Реала" состоится 25 августа. Команда сыграет против "Реала Вальядолида".
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- В США обеспокоены, что Курская операция ВСУ может сыграть злую шутку с Украиной - СМИ
- Экс-форвард Днепра-1 не заинтересован в переходе в Динамо
- Игроки Кривбасса не пожали руки судьям перед матчем с Бетисом
- Примера. Мальорка — Реал 1:1. Пока наибольшая сенсация в Испании
- 9 лет вместе. Андрей Лунин выложил фотосессию со своей прекрасной женой. ФОТО
- За кольцом в Нью-Йорк. Жених Магучих рассказал о начале отношений с олимпийской чемпионкой. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн