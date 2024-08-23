Барселона — Атлетик. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Между прочим, первое Эль Класико сезона-2024/25. Матчи “Барсы" и "Атлетика" тоже так называются, ведь оба клуба ни разу не вылетали из Примеры с момента ее создания в 1929 году.

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Фаворит текущего противостояния - "Барса". В первом туре она победила на поле "Валенсии" (2:1), пока "Атлетик" дома мучился со скромным "Хетафе" (1:1). Кроме того, у басков продолжается ужасная серия без побед на поле каталонцев — с ноября 2001 года.

Чтобы удивить завтра "Барсу", Эрнесто Вальверде надо придумать что-то особенное. Сможет ли? И хватит ли мастерства составу это выполнить?

Ответны узнаем в субботу , 24 августа , в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 . Начало встречи — в 20:00 по Киеву.

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