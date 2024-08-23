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Барселона — Атлетик. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры
"Барселона" — "Атлетик": Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 24.08.2024 ⋊ Примера на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Juan Manuel Serrano Arce
Между прочим, первое Эль Класико сезона-2024/25. Матчи “Барсы" и "Атлетика" тоже так называются, ведь оба клуба ни разу не вылетали из Примеры с момента ее создания в 1929 году.
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Фаворит текущего противостояния - "Барса". В первом туре она победила на поле "Валенсии" (2:1), пока "Атлетик" дома мучился со скромным "Хетафе" (1:1). Кроме того, у басков продолжается ужасная серия без побед на поле каталонцев — с ноября 2001 года.
Чтобы удивить завтра "Барсу", Эрнесто Вальверде надо придумать что-то особенное. Сможет ли? И хватит ли мастерства составу это выполнить?
Ответны узнаем в субботу, 24 августа, в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1. Начало встречи — в 20:00 по Киеву.
Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
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