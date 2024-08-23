Жирона установила трансферный рекорд, подписав молодого вингера сборной Колумбии

"Жирона" подписала контракт с правым вингером Ясером Асприльей из "Уотфорда" до 2030 года.

Сумма трансфера составила 25 миллионов евро с учетом бонусов - это рекордная покупка в истории "Жироны".

BENVINGUT YÁSER! ???? — Girona FC (@GironaFC) August 23, 2024

Воспитанник колумбийского "Энвигадо" присоединился к "Уотфорду" в 2022 году. За два года в Англии вингер провел за команду 86 матчей.

Ясер также играет в составе сборной Колумбии, где занял второе место на Копа Америка 2024.