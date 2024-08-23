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Жирона установила трансферный рекорд, подписав молодого вингера сборной Колумбии
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Getty Images/Global Images Ukraine
"Жирона" подписала контракт с правым вингером Ясером Асприльей из "Уотфорда" до 2030 года.
Сумма трансфера составила 25 миллионов евро с учетом бонусов - это рекордная покупка в истории "Жироны".
BENVINGUT YÁSER! ????— Girona FC (@GironaFC) August 23, 2024
Воспитанник колумбийского "Энвигадо" присоединился к "Уотфорду" в 2022 году. За два года в Англии вингер провел за команду 86 матчей.
Ясер также играет в составе сборной Колумбии, где занял второе место на Копа Америка 2024.
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