  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Жирона установила трансферный рекорд, подписав молодого вингера сборной Колумбии
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Жирона установила трансферный рекорд, подписав молодого вингера сборной Колумбии

Испания

Официально

Жирона установила трансферный рекорд, подписав молодого вингера сборной Колумбии

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

"Жирона" подписала контракт с правым вингером Ясером Асприльей из "Уотфорда" до 2030 года.

Сумма трансфера составила 25 миллионов евро с учетом бонусов - это рекордная покупка в истории "Жироны".

Воспитанник колумбийского "Энвигадо" присоединился к "Уотфорду" в 2022 году. За два года в Англии вингер провел за команду 86 матчей.

Ясер также играет в составе сборной Колумбии, где занял второе место на Копа Америка 2024.

По теме
yellow-arrow
Барселона — Атлетик. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры
yellow-arrow
Барселона — Атлетик. Анонс и прогноз матча Примеры на 24.08.2024
yellow-arrow
Анчелотти рассказал, будет ли Реал еще подписывать новых игроков в летнее трансферное окно
Колумбия Уотфорд Жирона
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости